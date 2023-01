Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni: forte maltempo tra 9 e 10 gennaio

MeteoWeb

Dopo un lungo dominio anticiclonico, sull’Italia sta per tornare il maltempo. La conferma arriva dalle previsioni meteo per dopodomani, lunedì 9 gennaio, e per i successivi quattro giorni, fino al 13 gennaio, realizzate dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare.

Lunedì 9 gennaio

Nord: inizio giornata all’insegna della nuvolosità estesa e con precipitazioni su arco alpino, restante Triveneto ed Emilia Romagna, ma già nel corso della mattinata ampi rasserenamenti interesseranno

le regioni più occidentali per poi estendersi al restante Settentrione con l’eccezione della Valle d’Aosta dove la nuvolosità sarà persistente ed associata a nevicate, specie in serata. Quota neve in calo serale fino a 500-700 metri. Centro e Sardegna: maltempo in trasferimento da Toscana e Sardegna alle altre regioni con precipitazioni in prevalenza temporalesche su Lazio e parte meridionale dell’Umbria. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti ad eccezione di qualche residuo addensamento sulle aree appenniniche e su Sardegna settentrionale sulle quali aree saranno ancora probabili deboli rovesci. Sud e Sicilia: sensibile peggioramento delle condizioni del tempo su tutte le regioni con nubi in intensificazione ovunque associate a precipitazioni che saranno meno probabili sulle aree costiere molisane ed intense, in prevalenza temporalesche, sulle aree tirreniche peninsulari.

Temperature: minime in aumento su Valle d’Aosta, Triveneto, Romagna, Centro-Sud peninsulare e Sardegna; stazionarie sul resto del Paese. Massime in lieve aumento al Nord, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Puglia garganica; in calo su Romagna, Sardegna, restante Puglia, Calabria e Sicilia;

senza variazioni di rilievo sulle rimanenti aree.

Venti: forti meridionali su Puglia; forti con rinforzi fino di burrasca al Centro-Sud; da deboli a moderati settentrionali sulle restanti regioni.

Mari: da molto mossi ad agitati i mari intorno alla Sardegna e Mar Ligure; da mossi a molto mossi gli altri mari.

Martedì 10 gennaio

Al Meridione ancora tempo instabile fino al pomeriggio con nubi e fenomeni ma con tendenza a successivo generale miglioramento. Addensamenti nuvolosi su Valle d’Aosta con qualche debole nevicata e prevalenza di cielo sereno sul resto della penisola. A fine giornata nubi in aumento sulla Sardegna.

Mercoledì 11 gennaio

Nuovo modesto disturbo sulle regioni settentrionali con deboli precipitazioni associate ed estesa innocua nuvolosità sulle restanti regioni, più compatte sulle due isole maggiori.

Giovedì 12 e venerdì 13 gennaio

Giovedì, annuvolamenti su arco alpino e settori tirrenici di Sicilia e Calabria con possibili fenomeni. Prevalenza di cielo sereno o al più velato altrove. Venerdì, nubi in aumento su gran parte del Paese.