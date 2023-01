Al via settimana invernale: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, evidenziando un’irruzione invernale, con maltempo, neve a bassa quota e calo delle temperature.

Per la giornata di domani, 16 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord residuo maltempo al primo mattino su Friuli-Venezia Giulia mentre nubi e fenomeni più persistenti sono attesi sull’appennino emiliano; parziale temporaneo miglioramento sul restante settentrione. Dal pomeriggio, infatti, ancora molte nubi con piogge sparse, ad eccezione di Piemonte centro meridionale e Liguria di ponente, e nevicate sulle aree alpine ed appenniniche, oltre i 500 metri sulle prime ed oltre i 900-1000 m sulle seconde, con maggiori accumuli su Valle d’Aosta e rilievi emiliani.

Al Centro e Sardegna nubi sparse al mattino su tutte le regioni, più consistenti sulle aree appenniniche, con qualche occasionale debole fenomeno. Dal pomeriggio intensificazione della copertura nuvolosa con precipitazioni più insistenti, anche temporalesche, e nevicate con significativi cumulati sulle aree appenniniche toscane.

Al Sud e Sicilia su gran parte del meridione, con l’eccezione della Puglia dove si avrà una maggiore variabilità, le condizioni del tempo saranno all’insegna della diffusa instabilità con nubi e precipitazioni che, sul versante tirrenico, risulteranno anche temporalesche.

Temperature minime in calo su Sardegna ed al Nord, specie sulle aree alpine; stazionarie sulla Sicilia ed in aumento sul resto del Paese. Massime in flessione al Centro Nord e Sicilia; stazionarie sul restante meridione.

Venti in prevalenza deboli variabili al Nord; moderati dai quadranti occidentali sul resto del Paese ma in intensificazione pomeridiana fino a burrasca forte su Liguria di levante e successivamente anche al Centro Sud, in particolare sulle coste tirreniche e sulle aree appenniniche.

Per quanto riguarda i mari, Adriatico da mosso a molto mosso; molto mosso lo Jonio; molto mossi tendenti ad agitati i restanti mari.

Per martedì 17 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord estesa copertura nuvolosa ad eccezione di qualche sparuta schiarita al mattino sulle aree alpine. Peggioramento atteso dal pomeriggio con intensificazione della nuvolosità e precipitazioni un po’ ovunque ad esclusione di basso Piemonte e ponente ligure. Le precipitazioni saranno nevose fino a quote prossime al suolo.

Al Centro e Sardegna diffuse condizioni di maltempo con cielo coperto e precipitazioni associate, in prevalenza a carattere di rovescio e temporali a partire dal primo pomeriggio. Quota neve in abbassamento sino ai 900 metri.

Al Sud e Sicilia nuvolosità diffusa, in particolare sul versante tirrenico con rovesci e temporali che specie su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica saranno localmente intensi.

Temperature minime in calo al Nord e centro peninsulare; in aumento sulla Sardegna e stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valpadana, Liguria e restante triveneto; senza apprezzabili variazioni sul resto del Paese.

Venti deboli variabili al Nord; forti occidentali sul resto del Paese con raffiche fino a burrasca forte.

Per quanto riguarda i mari, Adriatico da mosso a molto mosso; Jonio da molto mosso ad agitato; agitati gli altri mari con ulteriore aumento del moto ondoso su mar e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale.

Mercoledì 18 molte nubi al Nord ma in un contesto per lo più asciutto ad eccezione di qualche debole nevicata sulle aree alpine confinali. Marcata instabilità sul resto del Paese, in particolare sulle regioni tirreniche, Umbria ed aree appenniniche delle regioni adriatiche, con rovesci e temporali. Parziale miglioramento in serata su Toscana, Umbria e Marche.

Giovedì 19 ancora tempo instabile al meridione con nubi e precipitazioni. Nuvoloso altrove ma senza particolari fenomeni al primo mattino, e gradualmente più significativi sulle aree appenniniche tosco-emiliane.

Venerdì 20 nubi compatte con rovesci e qualche temporale sulle aree appenniniche tosco-emiliane, su Marche, Sardegna e versante tirrenico meridionale. Maggiore variabilità altrove.

Sabato 21 ancora moderata instabilità sul versante tirrenico meridionale e sulle regioni adriatiche centrali. Schiarite altrove.