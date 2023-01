Crollo termico nei prossimi giorni: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Per la giornata di domani, 18 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord locali instabilità su aree alpine, appennino emiliano e relative pianure occidentali, in peggioramento durante le ore notturne su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e soprattutto Emilia-Romagna con neve in abbassamento fino a quote molte basse.

Al Centro e Sardegna piogge e rovesci sparsi su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e settori appenninici di Marche e Abruzzo, con quota neve fino intorno 800 metri sulla Toscana e intorno 1000 metri altrove; nubi più frammentate sul resto di Marche e Abruzzo con locali fenomeni serali lungo le coste.

Al Sud e Sicilia variabile sulla Sicilia con isolate piogge o rovesci da metà giornata sul settore Ovest; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci sparsi anche forti e abbondanti, occasionalmente temporaleschi e al più moderati, su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, più isolati su Ovest Molise e, dal pomeriggio, anche sulla Puglia.

Temperature minime in calo in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Ovest Emilia-Romagna e su Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e settori appenninici di Abruzzo, Molise e Campania, in aumento su Alto Adige e settori Nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; massime in aumento su Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia e Puglia, in calo su basso Veneto Est Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Nord Campania, Molise e settori appenninici di Marche e Abruzzo.

Venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino burrasca forte su

Sardegna, Lazio, Abruzzo e su tutto il sud peninsulare, in attenuazione su Lzio e Abruzzo da pomeriggio e sul sud peninsulare da tarda sera/fine giornata; moderati occidentali sul resto del Centro e in graduale attenuazione; deboli variabili al Nord, in generale lenta rotazione dai quadranti settentrionali e con rinforzi sulla Liguria da fine giornata.

Mari: da mosso a molto mosso l’Adriatico, anche localmente agitato il settore Sud; da molto mossi ad agitati tirreno centro-settentrionale, Jonio e stretto di Sicilia; generalmente agitati i restanti mari, anche localmente molto agitati al primo mattino mare e canale di Sardegna e nuovamente dalla tarda sera il mare di Sardegna mentre il moto ondoso si attenuerà dal pomeriggio sul mar Ligure.

Per giovedì 19 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord possibili nevicate anche in pianura sull’Emilia-Romagna iniziando da quelle centro-occidentali e a quote prossime alla pianura su Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in miglioramento serale sulla Lombardia e con qualche nevicata nella notte e al mattino anche su Liguria di levante intorno 500-600mt; nubi irregolari altrove con isolate nevicate sul Trentino-Alto Adige e in miglioramento con schiarite sempre maggiori già durante la mattina su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria centro-occidentale.

Al Centro e Sardegna molte nubi ovunque, con locali precipitazioni su coste e immediato entroterra di Marche e Abruzzo mentre piogge e rovesci sparsi interesseranno le rimanenti aree, con neve fino intorno 600 mt sulla Toscana nella notte e al mattino e mediamente dagli 800-1000 metri sulle restanti aree, con fenomeni in quasi completo esaurimento serale sul settore peninsulare.

Al Sud e Sicilia, variabile sulla Sicilia con isolate piogge o rovesci specie sul settore nord e ovest; occasionali piovaschi fino al tardo pomeriggio su Molise, Puglia e aree Ioniche penisulari; molte nubi sulle rimanenti aree con piogge sparse e isolati rovesci, in parziale attenuazione serale sulla Campania.

Temperature minime in generale diminuzione su tutto il paese o al più stazionarie sulle pianure piemontesi; massime in lieve aumento sule pianure piemontesi e stazionarie sulla Sardegna settentrionale, in generale calo sul resto d’Italia specie su Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria.

Venti forti occidentali sulla Sardegna con rinforzi di burrasca o burrasca forte; moderati occidentali al Sud e Sicilia con rinforzi sull’isola e sulle regioni peninsulari; deboli occidentali con locali rinforzi sul centro peninsulare e in rotazione da Nord; deboli settentrionali al Nord con rinforzi su Liguria e coste adriatiche.

Mari: da molto mossi ad agitati Ionio, stretto di Sicilia e Tirreno centro-meridionale; agitato il canale di Sardegna e da agitato a localmente molto agitato il mare di Sardegna; da mosso a localmente molto mosso il medio-basso Adriatico; mossi i settori nord di tirreno e Adriatico con moto ondoso in aumento su quest’ultimo, molto mosso il mar Ligure con moto ondoso in diminuzione sottocosta.

Venerdì 20 gennaio 2023 neve anche in pianura sull’Emilia-Romagna e in miglioramento pomeridiano e serale salvo che sulla Romagna, con qualche fiocco di neve anche sulle pianure lombarde e venete fino al tardo mattino, stabile sul resto del nord con schiarite anche ampie su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e ovest Lombardia. Instabile con fenomeni sparsi su isole maggiori, Campania, Basilicata e Calabria con quota neve fino intorno 600-700 metri. Nubi irregolari sul Centro peninslare con precipitazioni in arrivo dal tardo pomeriggio su Marche e Abruzzo, nevose fino intorno 300-500metri.

Sabato 21 gennaio instabile su nord Sicilia, Sud peninsulare e centrali adriatiche con quota neve intorno 300 metri su marche e abruzzo e fino intorno 500 metri tra Molise, Campania e nord Puglia.

Domenica 22 gennaio locali precipitazioni su centrali adriatiche, sud peninsulare e isole maggiori, in intensificazione serale su Sicilia e Calabria con fenomeni sparsi e in estensione al resto del Sud e centrali adriatiche nella giornata di lunedì 23 gennaio, variabile, ma asciutto sul resto del paese salvo deboli fenomeni sulla Romagna che lunedì si estenderanno anche al resto della regione e al nord-est.