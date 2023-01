Nevicate diffuse e abbondanti: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Per la giornata di domani, 22 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord addensamenti compatti sulla Romagna meridionale, con nevicate diffuse ed abbondanti già a quote di pianura; spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna molte nubi compatte su Marche, Umbria e Toscana con nevicate diffuse al di sopra dei 200 metri, più abbondanti sulle Marche; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con fenomeni sparsi, in generale di debole intensità sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto ,con rovesci o temporali diffusi lungo le aree costiere tirreniche, in estensione dal pomeriggio al resto delle regioni ioniche; nevicate deboli o al più moderate, in generale al di sopra degli 800 – 100 metri sulle aree interne tirreniche.

Temperature minime in diminuzione anche sensibile al sud peninsulare, Lazio, Abruzzo e Sardegna, in aumento al nord e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Toscana, Sicilia e Puglia salentina, stazionarie sulla Sardegna ed al nord, in aumento sul resto del paese.

Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali sulle aree costiere adriatiche settentrionali e sulle Marche; moderati settentrionali su Liguria e Toscana; da deboli a moderati meridionali sulle regioni ioniche; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari sarà agitato l’Adriatico settentrionale, con punte anche fino a molto agitato; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Per lunedì 23 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord molte nubi compatte su tutto il nord, con nevicate diffuse, abbondanti ed al di sopra dei 200 metri sull’Emilia-Romagna in spostamento serale verso il Piemonte; diffuse ed al di sopra degli 800 metri sul resto delle regioni alpine.

Al Centro e Sardegna ancora molte nubi compatte sulle Marche con nevicate diffuse al di sopra dei 200 metri, ma in attenuazione dal pomeriggio; addensamenti compatti su Lazio meridionale e Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, lungo le aree costiere; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al sud, in aumento su Sardegna ed aree alpine del Triveneto, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su pianura padana ed aree costiere delle Marche, in aumento su aree alpine, isole maggiori ed aree costiere tirreniche, stazionarie sul resto della Penisola.

Venti da moderati a forti dai quadranti orientali lungo le aree costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e da quelli settentrionali sulla Liguria;deboli settentrionali al nord e variabili sul resto del paese.

Per quanto riguarda i Mari, saranno da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna; generalmente mossi i restanti mari.

Martedì 24 ancora molte nubi al nord e regioni centrali adriatiche, ma con nevicate sparse su Alpi e Prealpi centrorientali al di sopra dei 1000 metri; nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Mercoledì 25 cielo molto nuvoloso sulle regioni adriatiche al nord con deboli piogge sparse e locali nevicate lungo le aree appenniniche al di sopra dei 1000 metri; in diradamento dal pomeriggio al nord; molte nubi anche sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del paese.

Giovedì 26 ancora residua nuvolosità compatta al sud, con deboli fenomeni associati, in attenuazione serale; estese e spesse velature sul resto del paese. Nella giornata di venerdì 27 ancora addensamenti compatti sulle regioni centromeridionali adriatiche e sulle due isole maggiori, con deboli fenomeni associati; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.