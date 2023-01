Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino alla Candelora

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, fino al 2 febbraio, giorno della Candelora.

Per la giornata di domani, 28 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna meridionale con deboli nevicate oltre i 200 metri sulle relative aree più orientali, in graduale attenuazione diurna; ampio soleggiamento sul resto del settentrione, salvo innocui annuvolamenti tra basso Piemonte e rilievi liguri, nonché lungo le aree costiere e nell’immediato friulano, veneto e romagnolo.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Lazio, Marche ed Abruzzo con piogge e locali rovesci, anche temporaleschi dal pomeriggio sul settore nord dell’isola; quota neve sulle zone appenniniche dai 400-500 metri. Sempre nelle ore pomeridiane, attesa una graduale attenuazione dei fenomeni sulle relative aree peninsulari con ampie aperture sul Lazio. Sul resto del centro iniziale copertura diffusa, seguita poi da estese schiarite.

Al Sud e Sicilia, poche nubi su nord Campania e Puglia salentina, mentre sul resto del meridione ritroveremo un cielo molto nuvoloso con rovesci o locali temporali su Calabria e Sicilia, più frequenti e diffusi sul settore orientale dell’isola; nevicate sull’appennino calabrese e siciliano dai 1000 metri.

Temperature minime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Romagna, rilievi molisani, Campania e nord Puglia, Sardegna; in rialzo sui rilievi nordorientali, Salento, Calabria e Sicilia ioniche e sul restante territorio della Sardegna; stazionarie sul resto del paese; massime in lieve diminuzione su nord Lazio e Sicilia orientale; in aumento su Piemonte, Lombardia, nord Veneto e rilievi friulani; pressoché stazionarie sul resto della penisola.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria e nordorientali al centro-sud con locali rinforzi su Toscana e bocche di Bonifacio; deboli variabili sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar e canale di Sardegna, e basso ionio; da mossi a molto mossi mar ligure, tirreno centrosettentrionale e nord adriatico; mossi i restanti bacini.

Per domenica 29 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, tempo stabile e ben soleggiato con passaggi di innocue velature pomeridiane sulle regioni centrorientali.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti su Marche, Abruzzo, restanti rilievi appenninici e Sardegna con qualche piovasco sulle relative aree adriatiche e lievi rovesci temporaleschi sulle zone orientale e settentrionale dell’isola; atteso un miglioramento serale con esaurimento dei fenomeni e schiarite su Marche e Sardegna.

Al Sud e Sicilia ampio soleggiamento sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e nord Calabria; sul resto del Meridione nuvolosità diffusa, a tratti compatta.

Temperature minime in calo sui rilievi friulani, Emilia-Romagna, Lazio, sud Sardegna e Sicilia occidentale; in rialzo su alpi, restante territorio sardo, bassa Campania, Calabria centromeridionale e rimanenti zone siciliane; massime in aumento sulla catena alpina, basso Piemonte, Liguria, appennino tosco-emiliano, Sardegna centromeridionale, bassa Calabria e Sicilia nordorientale; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli settentrionali sulla Liguria e nordorientali al centro-sud con locali rinforzi su Toscana ed estreme aree ioniche peninsulari; deboli di direzione variabile sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi a mossi mar e canale di Sardegna e Ionio; generalmente mossi i restanti bacini con moto ondoso attenuazione sul mar Ligure.

Lunedì 30 gennaio, nubi consistenti sulle zone alpine confinali con lievi nevicate sulle relative aree altoatesine; copertura estesa anche al Meridione tirrenico ed isole maggiori, con deboli piogge attese su Calabria occidentale e nord Sicilia; cielo sereno o con passaggi di innocue velature sul resto del Paese.

Martedì 31 gennaio, molte nubi con piogge sulla Sicilia tirrenica; lievi precipitazioni anche su Sardegna e sulle aree ioniche, ma con tendenza a rapido miglioramento; tempo stabile e ben soleggiato al centro-nord peninsulare.

Mercoledì 1° febbraio estese nubi basse sulle alpi e su tutte le regioni tirreniche, isole maggiori comprese, ma in un contesto asciutto; ampio e prevalente soleggiamento sul resto della nazione. Nella giornata di giovedì 2 febbraio è atteso un peggioramento sulla catena alpina confinale e su gran parte del Sud; sole alternato a passaggi di nubi poco significative, invece, sul restante centro-nord.