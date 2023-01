Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia: correnti secche da Nord, stabilità atmosferica

MeteoWeb

“La depressione presente sul centro Italia si sposterà verso sud mentre l’anticiclone delle Azzorre farà affluire aria più calda verso l’Europa settentrionale. Sulla regione affluiranno correnti secche provenienti da nord che garantiranno stabilità atmosferica“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani cielo in prevalenza sereno. Al mattino estese gelate anche su pianura e costa e non si esclude qualche locale foschia o banco di nebbia sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Dalla sera sui monti in quota soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest; qualche raffica potrà essere anche forte.

