Previsioni Meteo, l’inverno si scatena: bolle in pentola qualcosa di grosso per la prossima settimana!

MeteoWeb

Splende il sole anche oggi in gran parte d’Italia con temperature in sensibile aumento in tutti i settori del Paese: al Nord spiccano gli attuali +15°C di Genova e Livorno, i +14°C misurati a Trieste e Gorizia, e anche gli +11°C di Venezia e Udine e i +10°C di Bologna e Padova. Ancora più caldo al Sud con +18°C a Catania e Siracusa, +17°C a Palermo, Reggio Calabria e Trapani, +16°C a Cagliari e Oristano, +15°C a Napoli e Salerno.

C’è anche un po’ di maltempo che dal basso Tirreno sta interessando Calabria centro/meridionale e Sicilia settentrionale, dove si intensificherà nelle prossime ore, in un contesto variabile ma di transizione che proseguirà anche nei prossimi giorni, con molte nubi alternate a schiarite e temperature superiori alle medie del periodo. Tutti gli occhi sono puntati a quello che succederà la prossima settimana, e gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli confermano che qualcosa di grosso bolle in pentola. Il primo segnale è il rigonfiamento dell’Anticiclone delle Azzorre nel cuore dell’oceano Atlantico, un presupposto fondamentale per aprire la strada del Mediterraneo alle correnti fredde provenienti dal Polo Nord. Poi c’è la spinta delle perturbazioni di origine nord atlantica che andranno ad intercettare una spinta fredda finalmente più continentale. Fatto sta che sull’Italia piomberà l’inverno, quello vero, con forte maltempo e tanta neve fino a basse quote. E il freddo durerà a lungo.

E’ ancora presto per entrare nel dettaglio delle zone più colpite, della quota neve (che comunque scenderà fin in collina), dei giorni clou. Ma da Lunedì 16 Gennaio inizia tutta un’altra storia di questo inverno fin qui contraddistinto da siccità e caldo anomalo. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: