Previsioni Meteo, l’inverno fa sul serio: mappe estreme per la prossima settimana

MeteoWeb

L’inverno ha tutta l’intenzione di fare sul serio anche in Italia. Dopo il ruggito che ieri ha portato freddo e maltempo al Sud, le previsioni meteo per i prossimi giorni sono particolarmente importanti. Infatti la prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tipicamente invernali in tutt’Italia, da Lunedì 16 fino al weekend, a causa di un continuo flusso freddo di aria polare marittima dall’Atlantico settentrionale verso il nostro Paese.

Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli sono particolarmente estremi: l’Anticiclone delle Azzorre sfonderà i 1040hPa di alta pressione nell’oceano Atlantico, lasciando scorrere masse d’aria polari lungo il suo bordo orientale.

L’arrivo del freddo sull’Italia determinerà continue ciclogenesi Mediterranee per contrasti termici, e da queste perturbazioni si origineranno intense e abbondanti precipitazioni che colpiranno a fasi alterne tutto il nostro Paese, a partire dal Nord e infine coinvolgendo anche l’estremo Sud.

Le temperature al suolo non saranno eccessive in termini di freddo: l’aria sarà polare marittima, quindi inevitabilmente si riscalderà ai bassi strati rispetto ai valori gelidi dell’estremo Nord. Ma in ogni caso arriverà un freddo tale da determinare copiose nevicate fin dalle quote collinari, non solo sulle Alpi ma anche sugli Appennini.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: