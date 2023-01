Previsioni Meteo Lombardia: condizioni via via più instabili e umide

MeteoWeb

“Sulla regione flussi sudoccidentali molto miti in quota favoriscono un aumento progressivo dello zero termico e nuvolosità compatta, specie in Pianura con condizioni via via più instabili e umide tra domenica e i primi giorni della settimana, con deboli precipitazioni più insistenti su zone occidentali. Temperature superiori ai valori climatici. Da mercoledì flussi più stabili nordoccidentali: temperature in diminuzione e nebbie e foschie sulle pianure“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione; irregolarmente nuvoloso in mattinata sui rilievi nordorientali, ma nuvolosità in aumento in serata.

Precipitazioni: dalla mattina possibile pioggia o pioviggine sparsa sui settori occidentali, in estensione nel corso della giornata anche alle zone prealpine e alpine centro-occidentali; altrove precipitazioni meno probabili (o al limite debolissime). Neve generalmente oltre 1800 metri.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie; tendenzialmente in calo sui rilevi di nordest. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura e sui primi rilievi deboli variabili o dai quadranti occidentali, sulle cime Alpine e Appenniniche localmente moderati o forti meridionali.

Altri fenomeni: nebbie o foschie nelle ore più fredde su pianure orientali.