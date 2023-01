Previsioni Meteo Lombardia: domani instabilità e rinforzo dei venti

MeteoWeb

“Oggi, mercoledì, temporanea rimonta anticiclonica. Domani, giovedì, nella notte il rapido transito di un’onda depressionaria determinerà tempo debolmente instabile, seguito in mattinata da un rinforzo dei venti in montagna. A seguire, il flusso in quota si manterrà da ovest nordovest, favorendo in montagna giornate per lo più poco nuvolose, in Pianura giornate con cielo nuvoloso o velato. Da domenica probabile peggioramento del tempo con precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani prevalentemente velato o nuvoloso per il passaggio di nubi a media-alta quota, con maggiori addensamenti su Alpi, a tratti in estensione anche alle Prealpi.

Precipitazioni: nella notte possibili deboli residue sui settori orientali. In giornata assenti, salvo debole nevischio sulle Alpi di confine. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Pianura minime tra -2 e 2°C, massime tra 8 e 13°C.

Zero termico: attorno a 1800 metri, a quote più elevate sull’Appennino.

Venti: in pianura deboli o al più moderati occidentali, da nord sull’alta pianura; in montagna e nelle valli fino al mattino moderati a forti settentrionali, quindi in attenuazione e tendenti dai quadranti occidentali. Localmente anche a carattere di foehn. In serata su Appennino in rinforzo da sud sudovest.

Altri fenomeni: possibile nebbia o foschia in serata sulla pianura orientale.