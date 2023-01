Previsioni Meteo Lombardia: nuova fase di instabilità da domenica

MeteoWeb

“Fino a sabato giornate stabili: cielo prevalentemente velato, con nuvolosità bassa sulle Pianure nelle ore più fredde. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana aumento dell’instabilità con precipitazioni a seguito di una struttura depressionaria atlantica che andrà ad approfondirsi sul Mediterraneo e a interessare gran parte dell’Europa“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare; quindi ampie schiarite. Sulla Pianura e su Appennino nubi basse, con locali foschie e/o nebbie in dissolvimento e sollevamento in giornata con passaggio a cielo prevalentemente velato.

Precipitazioni: debole nevischio sulle Alpi di confine. Neve oltre 1300 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In Pianura minime tra 1 e 3°C, massime tra 8 e 13°C.

Zero termico: su Alpi e Prealpi fino al mattino attorno ai 1500, poi in risalita attorno a 1900 metri, sui restanti settori dai 2000 ai 2500 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili, verso sera occidentali; in montagna da deboli a moderati da ovest nordovest, fino a forti in quota.