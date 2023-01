Previsioni Meteo Lombardia: stabilità fino a domenica mattina

MeteoWeb

“Oggi e fino al mattino di domenica condizioni stabili favorite da un campo di alta pressione, quindi l’approfondimento sull’Europa centro occidentale di una vasta saccatura nordatlantica innescherà una circolazione depressionaria, con avvezione di aria più fredda e associato calo della quota dello zero termico, e graduale aumento dell’instabilità con deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio di domenica e per i primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso nella notte, nel corso della mattinata e pomeriggio progressivo irregolare aumento delle nubi a media e alta quota e più compatte in montagna, più consistenti anche in pianura in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in lieve calo. In Pianura minime tra -3 e 1°C, massime tra 8 e 10°C.

Zero termico: su Alpi e Prealpi in oscillazione attorno a 1600-1800 metri, in lieve calo in serata, in pianura occidentale e Appennino attorno a 2200 metri.

Venti: da deboli a moderati orientali in pianura nella notte quindi in attenuazione, moderati da nordovest nella notte in montagna e in attenuazione dal mattino e in rotazione da sud.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde