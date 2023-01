Previsioni Meteo Lombardia: freddo e piogge sparse da domani

MeteoWeb

“L’approfondimento sull’Europa centro occidentale di una vasta saccatura nordatlantica innescherà una circolazione depressionaria, con avvezione di aria più fredda e associato calo della quota dello zero termico, e graduale aumento dell’instabilità con deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio di domenica e per i primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque nuvoloso, in serata graduali schiarite sul nordovest.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sparse sulla parte centro orientale della Regione, in lieve intensificazione in serata a interessare anche l’appennino. Quota neve a circa 1000 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura minime attorno a 4°C, massime a circa 7°C.

Zero termico: attorno a 1600 metri, in lieve calo tra tardo pomeriggio e sera sui settori orientali a circa 1300 metri.

Venti: deboli occidentali in pianura, deboli a tratti in rinforzo da sud su Appennino, deboli meridionali sui rilievi alpini.