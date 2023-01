Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo nevicate fino in pianura

MeteoWeb

Indebolimento di un campo di alta pressione dal pomeriggio di oggi “per via del progressivo approfondimento dal nord Europa di una solida e ampia area depressionaria che determinerà deboli precipitazioni sparse sui settori orientali, mentre da lunedì un nuovo impulso perturbato in seno alla saccatura apporterà masse d’aria nordatlantiche più fredde, con valori minimi di temperatura in calo, abbassamento dello zero termico e precipitazioni nevose a quote collinari martedì, non escluse localmente al piano sulla pianura sudoccidentale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte da poco a irregolarmente nuvoloso, dal mattino aumento compatto delle nubi in ingresso da ovest in estensione ovunque; in tarda serata irregolari schiarite.

Precipitazioni: deboli residuali nella notte e primo mattino sul mantovano e prealpi orientali, dal pomeriggio deboli sparse, più probabili sui rilievi e pianura centro orientale. Quota neve in calo a 700-900 metri.

Temperature: minime in calo sui settori occidentali, massime stazionarie. In pianura minime a circa -1°C a ovest e a 4°C a est, massime attorno a 7°C.

Zero termico: a circa 1000-1200 metri al mattino, in calo dal pomeriggio attorno a 800-1000 metri a partire da ovest.

Venti: in pianura moderati orientali dal mattino e persistenti fino a sera, moderati da sud in Appennino e rilievi alpini, a tratti forti in quota.

Altri fenomeni: tra notte e primo mattino possibili foschie in pianura