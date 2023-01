Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse e neve a bassa quota

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria sull’Europa settentrionale si estende a sud dell’arco alpino portando aria fredda e deboli precipitazioni oggi e giovedì, nevose anche a basse quote, per poi generare un minimo chiuso sul Mediterraneo con meno effetti sulla nostra regione ma con gelate diffuse, ventilazione da nord, e nuvolosità variabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso fino al mattino, quindi irregolari schiarite più diffuse nelle ore pomeridiane; nuovi annuvolamenti in serata.

Precipitazioni: deboli residue nella notte sui rilievi orientali. In serata deboli sparse possibili su Appennino e pianura più meridionale. Neve oltre 500 metri; in serata quota neve in calo sull’Appennino con possibili precipitazioni miste fino al piano.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra -1°C e 2°C, massime tra 5°C e 7°C.

Zero termico: attorno a 700 metri, in risalita fino ad 800-1000 metri nelle ore centrali. In serata in nuovo abbassamento sull’Appennino.

Venti: in pianura deboli occidentali, in rotazione da est in serata; in montagna in rinforzo in serata fino a moderati settentrionali, con locali effetti di foehn.