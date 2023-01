Previsioni Meteo Lombardia: oggi deboli nevicate a bassa quota

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria di origine artica si estende a sud dell’arco alpino portando oggi deboli precipitazioni nevose a basse quote con favonio nelle valli; l’approfondimento verso sud della struttura barica genera nel fine settimana un minimo chiuso sul Mediterraneo con meno effetti sulla nostra regione ma con gelate diffuse, nuvolosità variabile, e ventilazione costante dai quadranti settentrionali. Possibili annuvolamenti e deboli precipitazioni tra lunedì e martedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, nuvolosità più variabile ad est.

Precipitazioni: deboli residue alla notte sulla pianura più meridionale ed orientale, con neve mista a pioggia fino al piano.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -6°C e 0°C, massime tra 3°C e 6°C.

Zero termico: attorno a 600 metri, in lieve risalita nella seconda parte della giornata.

Venti: in pianura deboli occidentali, in rinforzo al pomeriggio da nordovest sui settori occidentali; in montagna da deboli a moderati settentrionali in rinforzo fino a forti o molto forti sulle creste di confine nel corso della giornata. Effetti di foehn nelle valli e sull’alta pianura occidentale.