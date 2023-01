Previsioni Meteo Lombardia: oggi deboli piogge sulle zone occidentali

MeteoWeb

“Sulla regione flussi sudoccidentali umidi nei bassi stati e miti con debolissime precipitazioni su zone occidentali, un po’ intense domani mattina e diffuse sulla regione, ma in esaurimento serata. Tra mercoledì e venerdì flussi più stabili nordoccidentali in quota, ma umidi da sud nei bassi strati: nebbie e foschie sulle pianure e bassa probabilità di precipitazioni. Sabato nuovi flussi umidi in quota con un possibile debole peggioramento. Temperature ben superiori ai valori climatici“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al tardo pomeriggio molto nuvoloso ovunque, in serata nuvolosità in attenuazione in particolare su zone settentrionali, ma sulla bassa pianura persistenti nubi basse.

Precipitazioni: deboli diffuse la mattina in particolare su zone occidentali e sulla fascia prealpina; tendenti a scemare nel pomeriggio ma con deboli precipitazioni residue in serata prevalentemente sulla Bassa Pianura. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime in leggero aumento, massime senza variazioni significative. In pianura minime tra 8 e 9°C, massime tra 9 e 11°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura e montagna deboli variabili.