Previsioni Meteo Lombardia: possibile neve in pianura la prossima settimana

“Fino all’inizio della prossima settimana una circolazione depressionaria nordatlantica con associata aria fredda in quota, si estende a sud fino al bacino del Mediterraneo. Fino a domani la regione sarà interessata da nuvolosità irregolare e velature. Lunedì e martedì nuvolosità estesa con precipitazioni deboli sparse, nevose possibili fino quasi a quote di pianura sui settori orientali e meridionali. Quindi seppur ancora in un contesto di relativa incertezza probabile tendenza a giornate più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari in giornata.

Precipitazioni: verso sera non escluse deboli su pianura orientale, meno probabili altrove. In giornata possibile nevischio portato da nord su Retiche di confine.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra -4 e -1°C, massime tra 5 e 10°C

Zero termico: attorno a 900 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, con locali rinforzi su Garda; in montagna deboli o moderati da nord nordest a tratti ancora forti fino al primo mattino su Retiche.

Altri fenomeni: gelate.