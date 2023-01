Previsioni Meteo Lombardia: nubi e piogge sparse fino a mercoledì

MeteoWeb

“Un’ampia struttura depressionaria, centrata sul Mediterraneo, interessa gran parte dell’Europa. Fino a mercoledì nuvolosità a tratti estesa e precipitazioni deboli sparse. Da giovedì graduale ritorno a tempo più stabile a partire dai settori alpini, dove saranno più frequenti tratti soleggiati, nuvolosità bassa in parte persistente sulla Pianura e Appennino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari schiarite dal mattino.

Precipitazioni: deboli sparse fino al mattino, in giornata meno probabili, in ripresa deboli sparse dalla serata. Neve oltre 800 metri.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: intorno a 1400 metri, fino al mattino su Appennino intorno a 800 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o moderati orientali.