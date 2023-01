Previsioni Meteo Lombardia: locali piogge e nevicate sull’Appennino

MeteoWeb

“La situazione meteorologica sulla Lombardia va verso un miglioramento, grazie all’allontanamento verso il Mediterraneo dell’area di bassa pressione che ci ha interessato marginalmente ieri. Tra stasera e domattina transiterà un ultimo debole impulso perturbato da est con locali piogge e nevicate sull’Appennino, prima di una nuova fase che sarà caratterizzata da assenza di piogge, più sole (specie sulle Alpi) ma anche da un progressivo calo delle temperature. A questo proposito si segnala da venerdì il ritorno di gelate diffuse in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte e al mattino molto nuvoloso su pianura e Appennino, progressive schiarite su Alpi e Prealpi. Dal pomeriggio nuvolosità variabile in pianura, in prevalenza soleggiato altrove.

Precipitazioni: deboli nel corso della notte e al primo mattino su bassa pianura e Appenino, dove qui la quote neve sarà intorno ai 700 metri. Successivo e veloce esaurimento dei fenomeni.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 2-5 °C, massime tra 6-9 °C.

Zero termico: intorno a 1200 metri, sui 900 metri in Appennino al mattino.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna da deboli a moderati orientali con rinforzi sull’Appennino.