Previsioni Meteo Lombardia: temperature in calo

MeteoWeb

“La presenza di una bassa pressione al Sud Italia è responsabile ancora di una moderata variabilità sulla nostra regione, ma soprattutto provocherà nei prossimi giorni un graduale afflusso di aria fredda dai Balcani. In un generale contesto che prevede assenza di precipitazioni, avremo giornate in prevalenza soleggiate sulle Alpi, mentre sulla pianura si alterneranno fasi nuvolose a maggiori schiarite, quest’ultime più evidenti da venerdì pomeriggio. Le temperature saranno in calo, specie nel fine settimana ci aspettiamo gelate anche estese nella notte e al primo mattino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o al più velato sulle Alpi. Su pianura e Prealpi nuvolosità bassa diffusa al mattino, specie settori occidentali, in parziale dissolvimento nel corso dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra 2-5 °C, massimi tra 5-8 °C.

Zero termico: variabile tra 700-1000 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali, in montagna deboli settentrionali ma con tendenza a rinforzi da nord dal pomeriggio sui crinali di confine.

Altri fenomeni: nulla da segnalare.