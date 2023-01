Previsioni Meteo Lombardia: weekend all’insegna del sole

MeteoWeb

“Sulla regione affluiscono correnti fredde e asciutte dai Balcani, che provocano la formazione di un po’ di nuvolosità bassa su pianura e Prealpi, in temporanea dissoluzione durante le ore del giorno e nuovamente presente nel corso della prossima notte. La tendenza è comunque per un progressivo ritorno a condizioni più soleggiate su tutta la regione. In particolare, il fine settimana sarà caratterizzato da molto sole, seppur con temperature fredde nella notte e al mattino sulla pianura, in montagna con valori sottozero anche durante il giorno. Per l’inizio della prossima settimana è atteso un deciso rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, con condizioni di foehn su molti valli e localmente in pianura. Le temperature saranno in graduale aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso per nubi basse su pianura e Prealpi nella prima parte del giorno, sereno sulle Alpi. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. Valori minimi in pianura tra -2 e 1 °C e raggiunti nelle ore serali, massimi tra 4-7 °C.

Zero termico: intorno a 600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, sulle Alpi moderati da nord con rinforzi lungo i crinali di confine, moderati da est sull’Appennino.

Altri fenomeni: possibilità di gelate in pianura al primo mattino, non escluse inoltre locali foschie dense o nebbie.