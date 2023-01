Previsioni Meteo Lombardia: stabilità e freddo nel weekend

MeteoWeb

“Sulla regione continuano ad affluire correnti fredde e asciutte da nordest in quota, con poca nuvolosità eccetto strati di nuvolosità bassa sulla pianura al mattino. Condizioni stabili ma fredde anche sabato e domenica, con cielo sereno o poco nuvoloso ed estese gelate al mattino in pianura. Da lunedì condizioni ancora stabili ma con un deciso rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi e condizioni di foehn fino in pianura; temperature tendenzialmente in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, possibili nubi basse al primo mattino sulla pianura e su zone pedemontane

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura tra -3 e 1 °C, massimi tra 6 e 8 °C.

Zero termico: intorno a 900 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli da nord-est con temporanei rinforzi sull’Appennino.

Altri fenomeni: gelate anche estese al primo mattino, possibilità di locali foschie dense e nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde.