Previsioni Meteo Lombardia: gelate mattutine in pianura

“L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale determina condizioni stabili ed asciutte sulla Lombardia con venti deboli al suolo per tutto il fine settimana eccetto qualche rinforzo in quota; gelate mattutine in pianura. Lunedì un’estesa saccatura artica tenderà ad approfondirsi sull’Europa orientale: dal pomeriggio progressiva intensificazione della ventilazione da nord, a carattere di foehn nelle valli esposte, localmente fino alle pianure. Condizioni anticicloniche stabili e asciutte tra martedì e giovedì con un possibile nuovo esteso rinforzo dei venti tra mercoledì e giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa al mattino su Prealpi e bassa pianura e passaggi di velature in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra -4 e 1 °C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: intorno a 800 metri al mattino, nel pomeriggio in progressivo aumento fino a circa 1800 metri.

Venti: in pianura molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali con qualche rinforzo in serata.

Altri fenomeni: estese gelate nella notte e al primo mattino anche in pianura, possibilità di locali foschie o nebbie sulla bassa pianura e nei fondivalle nelle ore più fredde.