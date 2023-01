Previsioni Meteo Lombardia: intensificazione della ventilazione da Nord

MeteoWeb

Domani “un’estesa saccatura artica tenderà ad approfondirsi sull’Europa orientale: dal pomeriggio progressiva intensificazione della ventilazione da nord, a carattere di foehn nelle valli esposte, localmente fino alle pianure. Condizioni anticicloniche stabili e asciutte tra martedì e giovedì con un possibile nuovo esteso rinforzo dei venti tra mercoledì e giovedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa sulla bassa pianura al mattino e ripetuti passaggi di sottili velature; in serata irregolari addensamenti su Alpi confinali.

Precipitazioni: assenti salvo locali nevicate su Alpi confinali in tarda serata.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo in pianura, in aumento in sui settori alpini, massime in aumento, specie sui rilevi interessati dal foehn. In pianura minime intorno a -3 °C, massime intorno a 8 °C.

Zero termico: in aumento fin oltre 2500 metri, in calo in serata intorno a 1500 metri a nord.

Venti: in pianura al mattino deboli occidentali, di sera in rinforzo moderato; in montagna la mattina deboli o moderati settentrionali, in progressivo rinforzo nel pomeriggio/sera con raffiche fin oltre 75 km/h in quota, anche a carattere di foenh. Rinforzi da sud su Appennino.

Altri fenomeni: estese gelate nella notte e al primo mattino anche in pianura, possibilità di locali foschie o nebbie sulla bassa pianura e nei fondivalle al mattino.