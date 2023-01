Previsioni Meteo Lombardia: possibile peggioramento nel fine settimana

MeteoWeb

“Per buona parte della settimana permangono condizioni stabili, con deboli piogge residuali nel pomeriggio di oggi, quindi precipitazioni assenti fino a venerdì, con giornate caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso in pianura per nubi basse mentre in montagna tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso a partire da domani. Per il fine settimana possibile peggioramento delle condizioni meteo associato al transito di una saccatura sull’Europa occidentale, con precipitazioni in possibile intensificazione domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in pianura nubi basse persistenti diffuse o foschie irregolari, in montagna irregolarmente nuvoloso per nubi basse nella notte e primo mattino, in dissolvimento dalla mattinata fino a poco nuvoloso o al più velato nel pomeriggio e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 9 e 11 °C.

Zero termico: in progressivo aumento a circa 2800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli prevalentemente settentrionali.