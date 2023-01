Previsioni Meteo Lombardia: vento forte oggi e domani

MeteoWeb

“Sulla Lombardia flussi asciutti stabili settentrionali favoriti dall’anticiclone delle Azzorre sull’Europa Occidentale e da una saccatura fredda in approfondimento sull’Europa Orientale. Il successivo consolidamento della circolazione depressionaria sull’Europa orientale, in opposizione all’anticiclone sull’Europa occidentale, determinerà fino al fine settimana condizioni stabili ed asciutte, ma con ripetuti eventi di forte vento, in particolare tra oggi e domani e tra mercoledì e giovedì. Temperature massime superiori alla norma“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa sulla bassa pianura al mattino e addensamenti su Alpi confinali; dal pomeriggio passaggi di velature.

Precipitazioni: assenti salvo residue locali nevicate su Alpi confinali in mattinata.

Temperature: minime e massime in leggero aumento. In pianura minime tra -4 e 1 °C, massime tra 9 e 13 °C.

Zero termico: variabile intorno a 2000 metri.

Venti: in pianura fino al primo mattino localmente moderati settentrionali, successivamente variabili ed in attenuazione; in montagna moderati o forti settentrionali, anche a carattere di foenh, in attenuazione dal pomeriggio ma con persistenti raffiche forti in quota su Alpi confinali.

Altri fenomeni: estese gelate nella notte e al primo mattino anche in pianura, possibilità di locali foschie o nebbie sulla bassa pianura.