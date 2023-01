Previsioni Meteo Lombardia: intense correnti in quota dai quadranti settentrionali

MeteoWeb

“L’arco alpino si trova tra un promontorio anticiclonico ad ovest e una struttura depressionaria in discesa verso i Balcani ad est: sulla Lombardia per tutto il periodo insistono intense correnti in quota dai quadranti settentrionali, a tratti in interazione con l’orografia con rinforzo dei venti anche alle quote inferiori. Sereno e asciutto ovunque, tranne che sui rilievi più settentrionali dove giovedì sono possibili annuvolamenti e deboli nevicate portate da nord. Da venerdì espansione della struttura anticiclonica e parziale attenuazione del vento in pianura, con possibili foschie domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa sulla bassa pianura, addensamenti sui rilievi di confine e ripetuti passaggi di velature, a tratti più dense.

Precipitazioni: assenti salvo locali nevicate su Alpi confinali orientali.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra -3°C e +2°C, massime tra 11°C e 13°C.

Zero termico: in lieve abbassamento su Alpi e Prealpi, attorno a 1600 metri.

Venti: in pianura al mattino deboli occidentali, dal pomeriggio locali rinforzi moderati; in montagna la mattina moderati o localmente forti settentrionali, in ulteriore rinforzo in serata con raffiche fin oltre 75 km/h in quota, anche a carattere di foehn. Rinforzi da sud sull’Appennino.

Altri fenomeni: estese gelate nella notte e al primo mattino anche in pianura.