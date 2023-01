Previsioni Meteo Lombardia: instabilità da sabato sera

MeteoWeb

“Fino a venerdì persiste un campo di alta pressione, con giornate caratterizzate da nubi basse persistenti in pianura, più soleggiato in montagna. Dalla serata di sabato graduale passaggio a condizioni più instabili, associate ad un’area depressionaria in approfondimento sull’Europa occidentale, che favorirà precipitazioni diffuse da deboli a moderate nella giornata di domenica, in attenuazione ed esaurimento lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque nuvoloso nella notte e al primo mattino, quindi progressive schiarite a partire dai rilievi settentrionali e in estensione anche alla pianura nelle ore pomeridiane fino a poco nuvoloso; in serata addensamenti sulla pianura orientale e crinali di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in leggero calo, massime in leggero aumento. In pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 10 e 13°C.

Zero termico: intorno a 2500 metri sui settori alpini più settentrionali, altrove a 2800-3000 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali e ersistenti per buona parte della giornata, in montagna moderati settentrionali o localmente forti in quota.

Altri fenomeni: possibile formazione di foschie o banchi di nebbia tra notte e prime ore del mattino.