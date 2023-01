Previsioni Meteo Lombardia: piogge sparse nel weekend

MeteoWeb

“Fino alla mattina di sabato insiste sull’Europa un esteso campo di alta pressione, che manterrà condizioni stabili sul nord Italia, quindi l’approfondimento di una saccatura nordatlantica sull’Europa occidentale determinerà flussi via via più umidi e instabili con precipitazioni deboli irregolarmente sparse prevalentemente in pianura sabato, più intense da deboli a moderate diffuse a tutta la Regione nel corso della giornata di domenica. Per inizio della prossima settimana intensificazione della ventilazione e sensibile calo delle minime in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso in pianura, in montagna sereno fino a inizio pomeriggio, quindi aumento della nuvolosità per nubi a media e bassa quota a partire dai settori occidentali, in estensione anche a est tra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: in mattinata assenti o al più non escluse deboli irregolari sulla bassa pianura occidentale, nel corso del pomeriggio deboli sparse sulla fascia di pianura e Appennino, possibili in serata anche su fascia pedemontana occidentale.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime a circa 6°C, massime attorno a 9°C.

Zero termico: in calo nella notte a partire dai settori alpini attorno a 2300 metri al mattino, in ulteriore abbassamento a circa 1600-1800 metri nel pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da sud.