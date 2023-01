Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge diffuse

MeteoWeb

“Una saccatura associata ad un’ampia perturbazione sulle isole britanniche si approfondisce tra stasera e domani a sud dell’arco alpino: oggi nubi in aumento con precipitazioni diffuse sulla regione domenica. Lunedì transito sulla Lombardia dell’asse della saccatura con esaurimento delle precipitazioni e marcata intensificazione del vento da nord, a carattere favonico, in attenuazione dalla sera di martedì. Tra mercoledì e giovedì passaggio di un’altra linea frontale a nord delle Alpi con qualche precipitazione anche sulla Lombardia e locale rinforzo del vento, ma con fenomeni meno estesi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: dal mattino deboli diffuse a partire dai settori occidentali, in intensificazione nel pomeriggio e più marcatamente a est. In serata in attenuazione e parziale esaurimento a partire da ovest. Quota neve a circa 1400 metri, in lieve calo nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo, con scarsa escursione termica diurna. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 7°C e 9°C.

Zero termico: tra 1400 e 1600 metri sui settori alpini e prealpini, a circa 2000 metri in Appennino.

Venti: in pianura in rinforzo da est sulla parte centro orientale fino a moderati, in Appennino e settori alpini moderati da sud, localmente forti in quota.