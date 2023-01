Previsioni Meteo Lombardia: domani marcata intensificazione del vento da Nord

MeteoWeb

Oggi piogge diffuse, mentre lunedì è atteso il transito sulla Lombardia dell’asse di una saccatura, con esaurimento delle precipitazioni e marcata intensificazione del vento da Nord, a carattere favonico, in attenuazione dalla sera di martedì. Tra mercoledì e giovedì passaggio di un’altra linea frontale a nord delle Alpi con qualche precipitazione anche sulla Lombardia e locale rinforzo del vento, ma con fenomeni meno estesi: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani alla notte molto nuvoloso o coperto ovunque, con schiarite progressiva a partire da ovest; dal pomeriggio-sera cielo generalemente sereno o al più velato con residui addensamenti sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: fino al mattino deboli sparse su Alpi, Prealpi e settori orientali, in progressivo esaurimento nella giornata salvo deboli portate da nord sulla cresta alpina di confine possibili fino a sera. Neve oltre 1300 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 13°C.

Zero termico: attorno a 1500-1600 metri

Venti: in rapido rinforzo al mattino: in pianura dai quadranti occidentali e in genere moderati; in montagna moderati o localmente forti da nord, a carattere di foehn dal pomeriggio.