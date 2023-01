Previsioni Meteo, l’Aeronautica Militare: “nuova irruzione fredda la prossima settimana”

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 20 febbraio.

23 – 29 Gennaio 2023

La prima settimana si presenta caratterizzata una marcata irruzione di aria fredda da est, da cui deriverà marcata instabilità ma pressoché unicamente sul versante adriatico. Da tale quadro di situazione avremo quantitativi di precipitazione al di sopra della media del periodo sulle regioni adriatiche ed al di sotto su quelle tirreniche. Riguardo alle temperature avremo un netto calo delle stesse, con valori ben al di sotto della media del periodo su tutto il paese.

30 Gennaio – 5 Febbraio 2023

Nella seconda settimana si stabilizza il regime ciclonico della settimana precedente con un regime che diviene anticiclonico a al centro-nord mentre resta ancora lievemente ciclonico sulle regioni meridionali. Ne conseguiranno quantitativi di precipitazione al di sotto della media del periodo al centro-nord mentre si riportano in linea al sud. Le temperature si riportano invece in linea con la media del periodo al nord mentre restano al di sotto al centro-sud.

6 – 12 Febbraio 2023

Nella terza settimana il regime diviene anticiclonico con conseguente rientro dei regimi termici e precipitativi all’interno del range medio del periodo. Si rileva unicamente una anomalia dei regimi termici sulla Sardegna dove saranno ancora al di sotto della media del periodo.

13 – 20 Febbraio 2023

Nell’ultima settimana il regime delle correnti in quota diviene occidentale e decisamente più mite rispetto alle settimane precedenti. I regimi termici e di precipitazione quindi saranno in generale in linea con la media climatologica.