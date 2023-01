Previsioni Meteo, non solo maltempo e tanta neve: sull’Italia arriva anche il GELO

MeteoWeb

Non solo forte maltempo e abbondanti nevicate: nei prossimi giorni sull’Italia arriverà anche il gelo. A più riprese abbiamo evidenziato nelle precedenti previsioni meteo che quest’ondata di freddo si caratterizza per le particolari tipicità dell’aria polare marittima, che non è eccessivamente fredda al suolo ma mantiene caratteristiche polari soltanto in quota, riscaldandosi invece ai bassi strati durante il transito sulla superficie marina settentrionale.

Pur confermando questo scenario nella prima fase del peggioramento, adesso bisogna aggiungere che nella seconda fase da Venerdì 20 Gennaio in poi arriverà aria più fredda anche ai bassi strati che determinerà vere e proprie condizioni di gelo, almeno al Nord Italia. In modo particolare si potranno creare le condizioni per temperature glaciali in pianura Padana se tra sabato, domenica e lunedì dovessero capitare notti di cielo sgombero da nubi, quindi stellato, con la concomitanza di inversione termica ed effetto albedo successivo alla neve presente al suolo per le nevicate dei giorni precedenti. In questo caso, molto probabile tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, è possibile che alcune località possano piombare addirittura a -15°C.

In ogni caso, a prescindere da questi fenomeni in loco, su una vastissima area che ingloba tutta l’Italia, tutto il Mediterraneo centro/occidentale e anche gran parte d’Europa, avremo un’enorme anomalia fredda per almeno 10 giorni (17-27 Gennaio) in pieno inverno, dopo un’altrettanto netta anomalia di caldo che in realtà si è prolungata per circa un mese da metà Dicembre a metà Gennaio. Al contrario, adesso inizierà una lunga fase calda nell’estremo oriente Europeo, tra Turchia, Mar Nero, Ucraina e Russia, come possiamo osservare nel video: è esattamente l’opposto rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane, ennesima conferma della legge di compensazione naturale che regola l’andamento termico delle anomalie in meteorologia avvicinando gli estremi alle medie con il passare del tempo.

Previsioni Meteo, l'andamento delle anomalie termiche in Europa tra 17 e 27 Gennaio: 10 giorni di freddo in Italia

