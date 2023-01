Previsioni Meteo Piemonte: da domani calo delle temperature e neve sulle Alpi

MeteoWeb

“Una temporanea rimonta dei valori di pressione mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate sul Piemonte per il pomeriggio odierno. Da domani una vasta saccatura polare discenderà verso il Mediterraneo, determinando un progressivo abbassamento delle temperature e della quota dello zero termico e apportando deboli nevicate in area alpina, in particolare per lunedì e martedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle Alpi e sul settore orientale; attenuazione della nuvolosità in serata. Debole nevischio intermittente sulle creste alpine di confine, più diffuso al primo pomeriggio, deboli piogge sull’Appennino in serata. Zero termico in progressivo netto calo fino ai 1500-1600 m in serata, con valori inferiori su 1000-1200 m sulle Alpi nordoccidentali. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti moderati o forti occidentali sulle Alpi, in attenuazione e rotazione da nordovest nel pomeriggio, deboli o moderati da sud sull’Appennino, in rotazione da nord in serata. In pianura deboli prevalentemente da ovest. Rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn in serata.