Previsioni Meteo Piemonte: temperature e quota dello zero termico in calo

MeteoWeb

“Una vasta saccatura polare discenderà verso il Mediterraneo, determinando un progressivo abbassamento delle temperature e della quota dello zero termico e apportando deboli nevicate in area alpina, in particolare per lunedì e martedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo poco nuvoloso nelle prime ore del mattino. Nubi irregolari in transito nelle ore centrali, più compatte sulle Alpi. Attese deboli nevicate sulle Alpi. Zero termico in ulteriore calo sugli 800 m a nord e 1300 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti occidentali sulle Alpi e deboli o moderati da sud sull’Appennino; deboli da est-nordest in pianura.