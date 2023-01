Previsioni Meteo Piemonte: deciso calo delle temperature minime

MeteoWeb

Da oggi il Piemonte “sarà interessato da flussi freddi settentrionali, che favoriranno condizioni prevalentemente soleggiate e un deciso calo delle temperature minime, con valori anche al di sotto dello zero sulle pianure“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con velature in transito e locali addensamenti sul settore sudorientale al mattino; deboli nevicate al mattino sul settore appenninico. Zero termico in calo su 700-800 m, con valori inferiori intorno a 500-600 m sulle Alpi. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti da Nord a tutte le quote, moderati in montagna e deboli altrove. Rinforzi su Appennino e, per condizioni di foehn, vallate settentrionali.