Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo nevicate anche a bassa quota

MeteoWeb

“Una vasta area di bassa pressione si estende dalla Scandinavia fino alle coste nord-africane, convogliando aria fredda polare sulla nostra penisola. In seno alla perturbazione, un minimo di pressione al suolo si posiziona oggi sulle regioni dell’alto Adriatico per poi dissolversi nel corso della giornata di domani. La nostra regione si trova sotto il flusso di correnti fredde e secche settentrionali che garantiscono ancora condizioni soleggiate fino a domani pomeriggio. Successivamente è prevista una rotazione delle correnti da est che sarà causa di un aumento della copertura nuvolosa da domani pomeriggio e che determinerà precipitazioni all’inizio della prossima settimana, con nevicate anche a bassa quota“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo poco o parzialmente nuvoloso, al mattino per transito di velature, dal pomeriggio per copertura nuvolosa medio-bassa in particolare sul settore meridionale della regione. Zero termico stazionario sui 900 metri. Temperature stazionarie. Venti dai quadranti settentrionali, moderati in quota e fino a quote collinari, deboli altrove in rotazione da est al pomeriggio. Locali condizioni di foehn nelle valli alpine in attenuazione nel pomeriggio. Gelate estese sulle pianure dalle prime ore del giorno fino al primo mattino.