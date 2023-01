Previsioni Meteo Piemonte: domani nevicate a bassa quota in pianura

MeteoWeb

“Un vortice di bassa pressione interessa tutta l’area del Mediterraneo centro-occidentale continuando ad alimentare l’afflusso di aria fredda sulla nostra penisola ed in particolare sulle regioni settentrionali italiane. Domani correnti fredde orientali provenienti dalla pianura padana saranno causa di un generale peggioramento del tempo sulla nostra regione con nevicate a bassa quota sulle pianure comprese tra Cuneese ed Alessandrino. Successivamente il centro di azione della perturbazione si sposterà verso le Baleari, favorendo un’attenuazione temporanea delle precipitazioni nella giornata di martedì e soprattutto un aumento della quota delle nevicate. Mercoledì attesa ancora una giornata per lo più grigia con nuove piogge nella prima parte della giornata“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani soleggiato nelle ore prima dell’alba. Successivo e rapido aumento della copertura nuvolosa a partire dal Piemonte orientale, fino ad avere condizioni di cielo nuvoloso già in mattinata, molto nuvoloso dal pomeriggio. Da metà mattinata attese deboli precipitazioni a sud del Po, in estensione a gran parte della regione nel corso del pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni sulle zone di pianura dalla sera. Sono attesi valori deboli, ma localmente moderati tra Alpi Cozie e Marittime con nevicate oltre i 500 metri, ad eccezione della pianura compresa tra Alessandria e Asti dove potrà nevicare a quote molto basse. Zero termico stazionario sui 1000 m. Temperature in diminuzione. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati o forti in montagna e deboli o localmente moderati altrove.