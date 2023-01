Previsioni Meteo Piemonte: domani neve oltre i 400 metri

MeteoWeb

“La discesa del vortice di bassa pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale verso le coste africane favorisce ampie schiarite sul Piemonte per il pomeriggio odierno. Domani la risalita del minimo convoglierà nuovamente correnti fredde orientali, determinando una ripresa dei fenomeni sul settore meridionale, a carattere nevoso oltre i 400-600 metri. Giovedì la depressione si allontanerà verso sudest e flussi settentrionali più asciutti determineranno un miglioramento del tempo, con sole in quota e nubi irregolari nei bassi strati“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo nuvoloso con progressiva attenuazione della copertura a partire dal settore settentrionale nel corso della mattina; cielo poco nuvoloso sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove nel pomeriggio. Precipitazioni deboli sparse sul settore meridionale, con valori localmente moderati sul Cuneese; esaurimento dei fenomeni in serata. Quota neve sui 400-600 metri in progressivo aumento. Zero termico in calo sui 900-1000 metri con valori sui 1200-1400 metri sulle Alpi. Temperature in diminuzione. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna, con rinforzi forti su Appennino e Alpi meridionali, e deboli altrove con rinforzi sulle pianure orientali.