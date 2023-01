Previsioni Meteo Piemonte: bel tempo in montagna

MeteoWeb

“A causa della persistenza di un minimo depressionario sull’Italia centrale, il campo di pressione in quota si mantiene lasco con correnti prevalentemente nordorientali sulla nostra regione. Ciò porterà ad un rapido esaurimento delle precipitazioni in atto sul Piemonte sudoccidentale nel pomeriggio odierno e, per i prossimi due giorni, bel tempo in montagna e un alternarsi di cieli più grigi al mattino e più soleggiati al pomeriggio sulle pianure. Le precipitazioni saranno assenti salvo possibili deboli isolati rovesci a ridosso della fascia pedemontana venerdì mattina. Formazione di foschie sulle pianure nelle ore mattutine, più consistenti dalla serata di venerdì fino alle prime ore di sabato“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno sulle Alpi salvo velature in transito; più grigio sull’Appennino e sulle pianure per nubi basse e possibili foschie; attenuazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico in calo fino agli 800 m in pianura, sui rilievi settentrionali e meridionali, fino ai 1300-1400 m sulle Alpi occidentali. Temperature in diminuzione. Venti deboli o al più moderati; da nordest in montagna; da nord-nordest a quote collinari con rinforzi tra Astigiano e Alessandrino; deboli da nord in pianura.

Viste le nevicate ancora previste e il vento che continuerà a interessare le zone montane, Arpa ha reso noto il grado di pericolo valanghe sul Piemonte per oggi è a a 4-forte in quota sulle Alpi Cozie Nord di confine e dalla Val Germanasca alla Val Vermenagna. Sulle zone D – Alta val Susa, Chisone, Pellice e Po (CN-TO) ed E – Valli Varaita, Maira e Stura (CN) – permane un livello giallo di allerta per attività valanghiva che potrà interessare la viabilità locale.