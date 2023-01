Previsioni Meteo Piemonte: nuvolosità bassa nelle ore più fredde

MeteoWeb

“Nelle giornate di oggi e domani, un minimo depressionario sul Mediterraneo centrale continua a interessare con tempo instabile l’Italia centro-meridionale, mentre le correnti prevalentemente nordorientali sul Piemonte portano solo nuvolosità bassa nelle ore più fredde, con ampie schiarite sulle Alpi, che progressivamente si estendono al resto della regione durante il giorno. Nel corso del fine-settimana un’attenuazione del flusso orientale in pianura favorirà maggiori schiarite su tutto il Piemonte, e coi cieli notturni più sereni si avrà un calo delle temperature minime sottozero“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno sulle Alpi, salvo tenui velature in transito nelle ore più fredde, e nuvoloso altrove per foschie e nubi basse, con nuvolosità in locale attenuazione dalle ore centrali, più facilmente sul settore orientale; maggiori schiarite dalla tarda serata e nel corso della notte. Precipitazioni assenti salvo possibile locale pioviggine sulla fascia pedemontana occidentale al mattino. Zero termico in calo già dalla notte, fino agli 800 m sulle Alpi e 600 m altrove. Temperature in diminuzione. Venti generalmente nordorientali, deboli o al più localmente moderati in montagna con rinforzi sui rilievi meridionali, deboli in pianura con residui locali rinforzi moderati su Astigiano e Alessandrino al mattino.