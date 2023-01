Previsioni Meteo Piemonte: temperature minime sotto zero anche in pianura

MeteoWeb

“Un minimo depressionario sul Mediterraneo centrale continua a interessare con tempo instabile l’Italia centro-meridionale, mentre le correnti prevalentemente nordorientali sul Piemonte portano solo nuvolosità bassa in lenta attenuazione nel pomeriggio odierno. Nel corso del fine settimana il flusso umido orientale si sposterà più a sud favorendo maggiori schiarite su tutto il Piemonte, con cieli notturni più sereni e conseguente abbassamento delle temperature minime sotto lo zero anche in pianura. Lunedì nel corso della giornata rinforzo dei venti da nord“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per velature alte in transito e locali addensamenti a ridosso dei rilievi meridionali. Foschie e banchi di nebbia in pianura al primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario, al mattino sui 600 metri sulle pianure e 800 m sulle Alpi, in calo invece fino a 300 metri sul settore appenninico; generale aumento fino ai 900-1000 metri nel pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli o moderati nordorientali in montagna, con locali rinforzi sui rilievi meridionali; calmi o deboli variabili, prevalentemente da nord-nordest, in pianura. Gelate estese sulle pianure al mattino.