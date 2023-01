Previsioni Meteo Piemonte: zero termico e temperature in aumento

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria avente il minimo sulla Sardegna convoglia correnti fredde e secche da nordest sul Piemonte determinando condizioni di cielo sereno o velato. Domani la depressione si allontanerà verso sud favorendo l’espansione verso l’Europa occidentale dell’anticiclone delle Azzorre con un aumento dei valori di zero termico e temperatura sulle montagne piemontesi. Lunedì una saccatura scenderà dalla penisola scandinava verso i Balcani causando un’intensificazione del vento da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali piemontesi con condizioni di foehn in valle Ossola fino a Martedì mattina“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente sereno con passaggi di velature nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico al primo mattino sui 700 m su pianure e Appennino e 900-1000 m sulle Alpi; in successivo graduale aumento fino a 2100 m in tarda serata con valori inferiori di circa 300 m sui rilievi appenninici. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti deboli da nordest a tutte le quote con residui rinforzi sui rilievi meridionali al mattino. Nella notte rotazione da sud sul settore appenninico e da nordovest sulle Alpi.