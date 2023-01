Previsioni Meteo Piemonte: domani temperature in aumento, foehn in Val d’Ossola

MeteoWeb

Oggi una depressione “si allontanerà verso sud favorendo l’espansione verso l’Europa occidentale dell’anticiclone delle Azzorre con un aumento dei valori di zero termico e temperatura sulle montagne piemontesi. Lunedì una saccatura scenderà dalla penisola scandinava verso i Balcani causando un’intensificazione del vento da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali piemontesi con condizioni di foehn in valle Ossola fino a Martedì mattina“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente soleggiato con addensamenti sull’Appennino e passaggi di velature, in particolare nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico in sensibile aumento nelle ore centrali fino a 2300-2400 m sulle Alpi settentrionali e occidentali e sui 2800-2900 m sui rilievi meridionali; lieve calo di 200-300 m sui settori nord e ovest in serata. Temperature in aumento. Venti da nordovest sui settori alpini, deboli localmente moderati al mattino, in intensificazione al pomeriggio con picchi forti o molto forti su Alpi settentrionali e nordoccidentali e condizioni di foehn in Val d’Ossola. Venti deboli localmente moderati da sud sull’Appennino con rotazione da nord nella notte. In pianura venti calmi al mattino e deboli localmente moderati da ovest al pomeriggio.