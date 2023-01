Previsioni Meteo Piemonte: foehn nella valle del Ticino

MeteoWeb

“Tra oggi pomeriggio e domani una saccatura scenderà dalla penisola scandinava verso i Balcani causando un’intensificazione del vento da nord, nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali piemontesi, con condizioni di foehn nella valle del Ticino, in un contesto di tempo generalmente soleggiato. Per Martedì e Mercoledì e prevista la graduale discesa di una nuova saccatura dal mare del Nord verso il basso Adriatico. E’ prevista nuovamente una sostenuta ventilazione da nord, nordovest sul Piemonte per Mercoledì, stavolta con condizioni di foehn estese anche alle pianure e nevicate deboli o moderate sulle Alpi settentrionali di confine mentre sul resto del Piemonte il cielo sarà sereno o poco nuvoloso“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno al mattino, soleggiato con passaggi di velature nella seconda parte della giornata. Possibili banchi di nebbia sull’Alessandrino al mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico sui 2000 metri nelle ore prima dell’alba; rialzo nelle ore centrali fino a 2300 metri su Alpi settentrionali, 2500 metri sui rilievi alpini occidentali e sull’Appennino e 2800 metri su Alpi meridionali. Generale diminuzione di 200-400 metri in serata. Temperature in aumento. Venti moderati o forti da nord, nordovest sui settori alpini con raffiche sostenute sulle Alpi Lepontine e condizioni di foehn nella valle del Ticino fino al mattino. Sull’Appennino venti deboli localmente moderati da nord al mattino in rotazione da sud nel pomeriggio. In pianura venti deboli localmente moderati da nord, nordovest in mattinata e da ovest nella seconda parte della giornata.