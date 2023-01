Previsioni Meteo Piemonte: venti di foehn, punte di +15°C

MeteoWeb

“Correnti asciutte nordoccidentali assicurano condizioni di tempo stabile ed in gran parte soleggiato sul Piemonte per tutta la settimana, con venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e fino agli sbocchi vallivi, a tratti estese alle pianure, in particolare quelle orientali. In pianura le temperature massime si porteranno mediamente sui 10°C oggi, intorno ai 12°C da domani con punte anche superiori ai 15°C nelle aree interessate dai venti di foehn“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno con passaggi di velature al mattino. Precipitazioni

assenti. Zero termico in calo fino a 1700-1900 m sul settore settentrionale, 2100-2300 m sul basso Piemonte. Temperature in aumento. Venti nordoccidentali in montagna, moderati o forti sulle Alpi, deboli o moderati sull’Appennino; moderati da ovest-sudovest a quote collinari e deboli o moderati dai quadranti occidentali in pianura. Condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali fino agli sbocchi vallivi e sulle pianure orientali.