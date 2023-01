Previsioni Meteo Piemonte: oggi tornano pioggia e neve, domani foehn fino alle pianure

MeteoWeb

In Piemonte tornano piogge e nevicate in montagna dopo un altro periodo siccitoso. Il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede oggi venti sostenuti e condizioni di maltempo diffuse, “con precipitazioni deboli continue su tutti i settori, nevicate moderate sulle creste alpine occidentali di confine e precipitazioni localmente forti sulle zone appenniniche al confine con il Genovese. Da lunedì il transito della perturbazione verso il mar Tirreno innescherà correnti nordoccidentali in quota e conseguenti estese condizioni di foehn fino alle pianure“.

In dettaglio, Arpa per la giornata odierna prevede piovaschi sparsi fino al primo mattino; precipitazioni deboli diffuse da metà mattinata, localmente moderate su Verbano e Novarese; dal pomeriggio attenuazione sulle pianure centro occidentali. Piogge persistenti sui settori alpini occidentali, moderate sui crinali di confine tra Alpi Cozie e Alpi Marittime; fenomeni a tratti forti sul settore appenninico al confine con il Genovese. Quota neve intorno ai 1100 metri su Alpi Lepontine, sui 1300-1400 metri tra Alpi Graie e Cozie nord e fino a 1400-1800 metri tra Alpi Cozie e Marittime.

Domani previste deboli residue nelle prime ore della giornata sul Verbano; in giornata deboli nevicate associate al muro del foehn sulle zone di alta valle tra Alpi Cozie e Lepontine. Quota neve compresa tra i 900 e i 1200 m.