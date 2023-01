Previsioni Meteo Toscana: locali piogge e rovesci sparsi nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso o velato al mattino con aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa centro settentrionale con deboli piogge sparse in serata sul nord ovest della regione, in estensione al resto del centro nord durante la notte (neve in Appennino generalmente oltre 1200 metri di quota).

Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli sulle zone interne. Rinforzo dei venti di Libeccio in serata a nord di Capraia.

Mari: mossi i bacini settentrionali, tendenti a molto mossi in serata, poco mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in ulteriore calo in pianura con possibili gelate nei fondovalle, massime in lieve diminuzione in pianura.

Giovedì 12 in nottata e al primo mattino piogge e rovesci sparsi in rapido esaurimento (neve in Appennino oltre 1100-1200 metri). Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio per temporanee velature.

Venti: moderati di Maestrale con rinforzi sulla costa, deboli o al più moderati nell’interno.

Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia, poco mossi o al più mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento in pianura.

Venerdì 13 generalmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti sul nord ovest dove non sono escluse deboli e locali piogge.

Venti: venti moderati da sud occidentali sulla costa, deboli nell’interno.

Mari: mossi, in particolare a nord dell’Elba.

Temperature: minime in rialzo al centro nord, massime quasi stazionarie.

Sabato 14 in prevalenza nuvoloso con occasionali deboli piogge sulle zone settentrionali.

Venti: deboli variabili nell’interno, moderati da sud/sud-ovest lungo la costa.

Mari: mossi i bacini a nord dell’Elba.

Temperature: massime e minime in locale rialzo.