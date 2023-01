Previsioni Meteo Toscana: temperature in rialzo nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani generalmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti sul nord ovest dove non sono escluse deboli e locali piogge.

Venti: venti moderati da sud occidentali sulla costa centro settentrionali, deboli nell’interno.

Mari: mossi, in particolare a nord dell’Elba.

Temperature: minime in calo al centro sud, massime quasi stazionarie.

Sabato 14 in prevalenza nuvoloso, Nelle prime ore del mattino possibili foschie dense e locali banchi di nebbia più probabili su pianure e vallate settentrionali.

Venti: deboli in prevalenza orientali.

Mari: mossi i bacini a nord dell’Elba.

Temperature: massime e minime in locale rialzo.

Domenica 15 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sulle zone di nord ovest che in serata potranno estendersi anche al resto della regione.

Venti: moderati o forti di Libeccio sulla costa, in Appennino e sottovento ad esso.

Mari: molto mossi o localmente agitati i bacini settentrionali, mossi o localmente molto mossi gli altri.

Temperature: in aumento su valori superiori alle medie.